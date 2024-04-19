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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'da ulaştı
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'da ulaştı
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19 Nisan 2024 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 12:30:00

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'da ulaştı

Kaynak: AA

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Türkiye'den Gazze'ye uğurlanan "9. İyilik Gemisi", 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin indirileceği Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı.

Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç ürünlerinin yüklenmesinin ardından 16 Nisan'da Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, 55 saat süren deniz yolculuğunun ardından gece saatlerinde El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı.

Geceyi açıkta geçiren gemi, sabah saatlerinde kılavuz kaptan eşliğinde limana girdi.

Limana yanaşan gemiden indirilecek 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tır ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Buradaki gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla Filistin Kızılayına teslim edilecek yardımlar, İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere ulaştırılacak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugüne kadar 13 uçak ve 8 gemiyle yaklaşık 42 bin ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderilmişti.

Etiketler : türkiye türk kızılay afad gazze yardım mısır
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