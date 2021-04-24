Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

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24 Nisan 2021 Cumartesi 23:02:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 23:02:00

Türkiye'den Endonezya'daki denizaltı kazası için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen denizaltı kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Bali Adası açıklarında yapılan tatbikat sırasında kaybolan, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait bir denizaltının battığının açıklandığı ve 53 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamını yitirenler için kardeş Endonezya halkına, hükümetine ve silahlı kuvvetlerine içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Endonezyalı askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibatın kesildiğini duyurmuştu.

Endonezya Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu açıklamıştı.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edilmişti.

Endonezya donanması kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.

Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı endonezya denizlaltı kazası
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