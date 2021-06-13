Türkiye'de vaka sayısı 5 bin sınırına geriledi!
Sağlık Bakanlığı tarafından günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 13 Haziran 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 251'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 454 olarak açıklandı.
Test sayısı 57 milyon 004 bin 499'ye ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, vefat sayısı 48 bin 721, ağır hasta sayısı 952 oldu.
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