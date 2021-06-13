Türkiye'de vaka sayısı 5 bin sınırına geriledi!

Sağlık Bakanlığı 13 Haziran 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 251'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 454 olarak açıklandı.

Test sayısı 57 milyon 004 bin 499'ye ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, vefat sayısı 48 bin 721, ağır hasta sayısı 952 oldu.