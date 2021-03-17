17 Mart 2021 Çarşamba 21:31:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 21:31:00
Türkiye'de vaka sayısı 18 bini geçti
Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Mart tarihli koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısındaki artış sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
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