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17 Mart 2021 Çarşamba 21:31:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 21:31:00

Türkiye'de vaka sayısı 18 bini geçti

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Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Mart tarihli koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısındaki artış sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

Etiketler : türkiye günlük koronavirüs vakası koronavirüs kovid 19
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