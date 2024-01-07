Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış'ta yürüdü

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Yurt içi ve dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş da soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı etkinliğe katılmak üzere, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına ilk kez yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi, gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

10 BİNLER DUALARIN ARDINDAN YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.



Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Yürüyüş güzergahındaki evlerde oturan kadınlar ile bazı vatandaşlar, evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri yürüyüşe katılanlara ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, yürüyüş boyunca vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi.



Alanda, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tiyatro ekibi, Hüseyin Özer'in yönetmenliğinde canlandırma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı da gösteri yapıyor.

TÜRK YILDIZLARI VE "ÇELİK KANATLAR" GÖSTERİ YAPACAK

Burada devam edecek programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak; bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.



Bakanların konuşma yapması beklenen anma etkinliği sonunda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak; Türk Yıldızları ve "Çelik Kanatlar" tören alanı üzerinde gösteri yapacak.

BAKAN BAK: ALLAHUEKBER DAĞLARI'NDA KAYBETTİĞİMİZ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMUYORUZ

Allahüekber Dağları'nda Kızılçubuk Zirvesi'nde Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için yapılan yürüyüşte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Bakan Bak, 2018'deki bakanlık dönemi de olmak üzere 4. kez bu etkinliğe katıldığını anlatarak, "109. yılını anıyoruz şehitlerimizin. Bu vatan tabii ki şehitleriyle güçlü. Şehitlerimizin kanı, vatan toprağının her noktasında var. 'Bu toprakta izin var' diye bir mottomuz var. Dolayısıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O zor şartlarda yapılan Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları'nda kaybettiğimiz şehitlerimizi unutmuyoruz. Bakanlık olarak gençlerimize, tarihimizi, yaşadığımız olayları, mücadeleleri, destanları, savaşları, Çanakkale'den Kütahya'ya Dumlupınar'a kadar pek çok şeyi anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle tarihimizin bu önemli olaylarını gençlerimizle yaşamamız için talimatları var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeopolitik olarak önemli bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada başta emperyalist güçlerin maşaları olan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Destansı bir mücadele veriyor ülkemiz. Bu hususta verdiğimiz binlerce şehidimiz var. Bu vatan, şehitlerin bu iradeleriyle bu kadar güçlü. O yüzden gençlerimize nereden geldiklerini ve bu vatan için nelerin feda edildiğini hatırlatmak istiyoruz. Çeşitli illerden seçtiğimiz gençlerimizi trenle getirdik. Onlar da çok güzel anılarla, tarihi sohbetlerle, Anadolu'nun güzellikleriyle karşılaştılar. Güzel ve önemli bir gün. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bize bıraktıkları bu vatanı korumaya devam edeceğiz. Vatanımızı koruyan güvenlik güçlerimize buradan selam olsun. Onların özverilerini hiçbir zaman unutmayacağız."

BAKAN GÖKTAŞ: ANADOLU KAHRAMANLAR YURDUDUR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılını anma kapsamında vatandaşlarla beraber yürüdüklerini aktararak, şöyle konuştu:



"Anadolu kahramanlar yurdudur. Bu toprakların kahramanlıklarının şahidi yine bu topraklardır. Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden, Allahuekber Dağları'nda ölümsüzleşen kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Burada ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen gençlerimiz var. Onlara da hem şanlı tarihimizi hem kahramanlarımızın yaptıkları fedakarlıkları aktarmak için de bu anma etkinlikleri oldukça kıymetli. Gerçekten vatan için onlar canlarını feda etti. Bizler de onların emanetine sahip çıkacağız. Onlar için ne yapsak azdır. Bu kahramanlarımızı unutmamız mümkün değildir. Bu şanlı bayrağın, şanlı tarihin evlatları olarak önümüzdeki nesillere kahramanlarımızın cesaretlerini ve fedakarlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Gazilerimizin, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Burada bize katılan tüm vatandaşlarımıza, gazi ve şehit ailelerimize teşekkür ediyorum."