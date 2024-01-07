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"Sarıkamış Harekatı Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır"
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07 Ocak 2024 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 10:15:00

Milli Savunma Bakanı Güler: Sarıkamış Harekatı Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır

Kaynak: AA

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Bakan Güler, "Sarıkamış Harekatı başta harp prensipleriyle muharebe sevk ve idaresi olmak üzere askeri açıdan da üzerinde önemle durulması ve ders alınması gereken önemli bir tarihi hadisedir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı

Güler, sosyal medya hesabındaki mesajında, 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda kutsal değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andı.

"Sarıkamış Harekatı vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı, kendisine kefen edinen ve vatana adanmışlık abidesi olarak tarihe geçen fedakar Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır." ifadesini kullanan Güler, kahraman Türk askerinin eşsiz vatan sevgisi ve üstün disiplin anlayışıyla zorluklara ve yokluklara tahammülünün simgesi olan Sarıkamış Harekatı'nın, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumak için neleri göze alabileceğini en açık şekilde gösterdiğini belirtti.

Sarıkamış'ta ebediyete yürüyen şehitlerin, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, milli bilinci oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişle aradaki güçlü bağın en önemli sembolleri olduğunu vurgulayan Güler, Sarıkamış şehitlerinin göğüslerini siper ederek yazdığı kahramanlık destanının, hiçbir zaman unutulmayacağını, asil milletin vicdan ve hafızasında sonsuza dek yaşayacağını ifade etti.

Güler, şunları kaydetti:

"Sarıkamış Harekatı ayrıca, başta harp prensipleriyle muharebe sevk ve idaresi olmak üzere askeri açıdan da üzerinde önemle durulması ve ders alınması gereken önemli bir tarihi hadisedir. Bu kapsamda şanlı Türk ordusu, vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa, bugün de atalarımızdan aldığı ilhamla ve tarihten aldığı ibret ve tecrübeyle, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir.

Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Etiketler : yaşar güler sarıkamış harekatı mesaj
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