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22 Nisan 2024 Pazartesi 22:26:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 22:26:00

Türkiye-ABD arasında terörle mücadele toplantısı

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ürk ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından Terörle Mücadele İstişareleri Ankara'da yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile ABD arasındaki ikili Terörle Mücadele İstişareleri yeniden başladı.

Mart ayında Washington'da düzenlenen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasında varılan mutabakat uyarınca, iki ülke arasındaki Terörle Mücadele İstişareleri, Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Terörle Mücadele İstişareleri kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard'ın Türkiye'yi ziyaretinden ve samimi görüş alışverişinden memnuniyet duyuldu.

Dışişleri Bakanlığında ilgili Türk ve ABD kurumlarının da katılımıyla düzenlenen toplantıda, PKK/YPG/PYD, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.

Kaynaklar, Türkiye'nin, terörle mücadelede engin deneyime sahip ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak, müttefikleri ve terörle mücadelede kararlı tüm ülkelerle, terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadele etmek amacıyla samimi işbirliğine devam edeceğini belirtti.

Etiketler : Türkiye abd terörle mücadele
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