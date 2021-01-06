TÜBİTAK SAGE duyurdu: Bozdoğan füzesi x-ışını muayenesinde

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli projeleri hız kesmeden üretilmeye devam ediyor. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığı azaltacak projeler öne çıkıyor. Yeni nesil hava-hava füzesi olarak üretilen Bozdoğan ve Gökdoğan Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik ihtiyacını büyük oranda karşılayacak.



BOZDOĞAN X-IŞINI MUAYENESİNDE

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) hava-hava füzesi Bozdoğan'ın x-ışını muayenesine ilişkin, "EN ISO 9712 sertifikasına sahip altyapımızda mühimmatlara ve enerjik malzemelere radyografik, ultrasonik, manyetik parçacık, sıvı penetrant ve gözle muayene testleri yapılmaktadır" açıklamalarda bulundu.

GÖKTUĞ PROJESİ

ABD'nin tedarik konusunda sorun çıkarmasının ardından alınan bir kararla 2013 yılında geliştirilmeye başlandı. GÖKTUĞ Projesi, BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi (WVRAAM) ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Füzeler, 2020 yılında uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra TSK envanterine dahil olacak.

HAVA HAVA FÜZESİ NEDİR?

Havadan havaya atılan füzeler, bir hava aracının bir başka düşman hava aracını etkisiz hale getirmek için kullandığı stratejik füze sistemidir.