Test çalışmalarını tamamlayan Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü

Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından ikmal ve bakım için demirlediği Antalya Limanı'ndan bazı cihazların testi için ayrılan Oruç Reis gemisinde çalışmalar tamamlandı.

Gemi, test çalışmalarının bitmesiyle Antalya Limanı'na döndü.