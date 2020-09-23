23 Eylül 2020 Çarşamba 13:35:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 13:35:00
Test çalışmalarını tamamlayan Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü
Kaynak: AA
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Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Antalya Limanı'na döndü.
Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından ikmal ve bakım için demirlediği Antalya Limanı'ndan bazı cihazların testi için ayrılan Oruç Reis gemisinde çalışmalar tamamlandı.
Gemi, test çalışmalarının bitmesiyle Antalya Limanı'na döndü.
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