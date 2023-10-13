Tescilli helva gelir kapısı oldu
Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti Kabataş helvası, kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların geçim kaynağı oldu.
Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti Kabataş helvası, kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların geçim kaynağı oldu. İki yıl önce 7 ev kadınının bir araya gelerek kurduğu Kabataş Kadın Girişimci Kooperatifi, yapmı iki gün süren helvayı yöresel ürünler satış noktalarının yanı sıra fuarlarda ve tanıtım etkinliklerinde satış yapıyor.
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