Tescilli helva gelir kapısı oldu

Ordu'nun coğrafi işaretle tescillenen lezzeti Kabataş helvası, kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların geçim kaynağı oldu. İki yıl önce 7 ev kadınının bir araya gelerek kurduğu Kabataş Kadın Girişimci Kooperatifi, yapmı iki gün süren helvayı yöresel ürünler satış noktalarının yanı sıra fuarlarda ve tanıtım etkinliklerinde satış yapıyor.

