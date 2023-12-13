Teröre geçit yok! 2 bin 67 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının bütçe sunumunu yapmak için TBMM'de konuştu.

Bakan Güler'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşıyoruz. Bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına getirildi. Sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır. Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir.