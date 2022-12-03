Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 terör örgütü üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
Yapılan incelemede şahıslardan 9'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- Başkan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
- Bakan Koca: Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor
- Türkiye'den Batı Şeria'daki olaylara tepki: Şiddetle kınıyoruz
- MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
- İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi
- Emine Erdoğan: Ülkemiz dünyanın en cömert ülkesi olma onurunu taşıyor