Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adıyaman merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kentte dün "terör örgütüne erzak ve lojistik destek sağlamak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve düzenlenen operasyonla Kahramanmaraş'ta yakalanıp Adıyaman'a getirilen A.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, dün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü çalışmada aranan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlemiş, Kahramanmaraş'ta yakalanan A.Y, sorgusu için Adıyaman'a getirilmişti.

