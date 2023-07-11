VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık! Stoltenberg: Davette bulunacağız
Rusya'dan, Suriye'ye yardım ulaştırılmasını öngören karar tasarısına veto!
PKK elebaşını övmüştü: Fondaş Yanardağ'a 10,6 yıla kadar hapis talebi
TBMM'de Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasına yönelik soruşturmada sanıkların yargılanmasına başlan...
Arda Turan'dan, Arda Güler yorumu: Spor tarihinin en önemli oyuncusu olabilir
11 Temmuz 2023 Salı 16:12:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 16:12:00

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adıyaman merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kentte dün "terör örgütüne erzak ve lojistik destek sağlamak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve düzenlenen operasyonla Kahramanmaraş'ta yakalanıp Adıyaman'a getirilen A.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, dün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü çalışmada aranan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlemiş, Kahramanmaraş'ta yakalanan A.Y, sorgusu için Adıyaman'a getirilmişti.

Etiketler : Adıyaman terör operasyonu PKK/KCK gözaltıları şüpheli tutuklandı
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Ege'de konser rüzgarı

Ege'de konser rüzgarı
İmparator Sefo

İmparator Sefo
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Harbiye coşkusu

Harbiye coşkusu
15 gün hastanede kalacak

15 gün hastanede kalacak
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX