Terör devleti İsrail'de, Filistinli mahkumların koranaya yakalanması insan hakları örgütlerini kaygılandırdı

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahpusların sağlık durumuyla ilgili İsrail hapishane yönetimlerinden gelen bilgilere güvenmiyoruz." diye konuştu.



Faris, İsrail'in cezaevindeki Kovid-19 hastasının ziyaret edilmesini engellediğini, telefonda bile temas kurulması talebini reddettiğini kaydetti.

İsrail'den Ebu Vair ve Şerake'ye gerekli tedaviyi sunmasını isteyen Faris, ilgili tüm tarafları, her iki mahpusun sağlık durumlarından dolayı serbest bırakılması için çaba harcamaya çağırdı.

Faris, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesinin de Ebu Vair ve Şerake'nin serbest bırakılması konusunda, İsrail'e baskı yapmaları için farklı uluslararası taraflara yazı gönderdiğini ifade etti.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 700 mahpusun farklı sağlık sorunları yaşadığını ve bunlardan yaklaşık 100'ünün özel sağlık bakımı gerektiren ölüm riskli hastalığı bulunduğunu aktaran Faris, Filistinlilere, özellikle hasta mahpusların serbest bırakılması için siyasi, diplomatik ve yasal çaba harcanması çağrısında bulundu.

KASITLI İHMAL



Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezi Müdürü Nahid el-Fahuri de "Mahpuslardan ikisinin Kovid-19'a yakalanması, İsrail hapishane yönetiminin virüse karşı önleyici tedbirleri alma konusunda kasıtlı tıbbi ihmal politikası uyguladığını gösteriyor." dedi.

İsrail'i, mahpuslar arasında virüsün yayılmasını engelleyici sağlık önlemleri almamak ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) konuyla ilgili talimatlarını görmezden gelmekle suçlayan Fahuri, "Hapishane yönetimi dışarıdan bakıldığında tedbir ve önlem alıyor gibi yapıyor ancak gerçekte mahpusların ailelerinin ziyaretini ve avukatlarıyla buluşmalarını engellemek gibi adımlar ek ceza anlamına geliyor." diye konuştu.

Fahuri, koruyucu araçlar olmadan hareket eden gardiyan ve doktorların umursamaz davranışlarına devam etmesinden dolayı virüsün mahpuslara bulaşarak daha da yayılmasından endişelendiğini söyledi.

FKÖ'ye bağlı Filistin Esir İşleri Heyetine göre, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana hapishane kantinlerinde dezenfektan maddelerin de aralarında olduğu 140 ürünün satışı durduruldu. Heyet, bu uygulamanın virüsün hapishanelerde yayılmasında etkili olduğunu açıkladı.

Filistin Esir İşleri Heyeti, 12 ve 20 Temmuz'da yaptığı açıklamalarda, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahpuslardan kanser hastası Kemal Ebu Vair ve tutuklu yargılanan Muhammed Abdunnebi Şerake'ye Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirtmişti.

Açıklamada, İsrail'in ihmal politikasının, mahpusları ölümle yüz yüze getirecek virüsün ve tüm tehlikeli hastalıkların hedefine koyduğu aktarılmıştı.