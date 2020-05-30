  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denizli'den acı haber! Büşra öğretmenin kahreden ölümü...
Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:19:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:10:00

Sahillere koronavirüs düzenlemesi! Kumsalda terliksiz yürünemeyecek, yüzerken de sosyal mesafe korunacak

ABONE OL

Turizmin başkenti Antalya'da sahiller düzenlendi. Kumsallarda 1,5-2 metrelik aralıklarla dokuz metrekarelik alanlar oluşturuldu.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli düzenlenmelerin yapıldığı Konyaaltı Sahili'nde denizde yüzerken de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.

YÜZERKEN DE "SOSYAL MESAFE"YE DİKKAT EDİLECEK

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın gözbebeği Konyaaltı Sahili'nde, yeni sezon için Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Plajda başlatılan pilot çalışmada kumsala aralarında 1,5-2 metre mesafe bırakılarak, 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Şezlong ve şemsiyeler de sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi, engelliler için özel alanlar hazırlandı. Giriş ve çıkış noktalarının ayrı düzenlendiği, yönlendirme levhalarının asıldığı sahilde, yerli ve yabancı turistlerin girişe asılan 10 maddelik kurallara uyması isteniyor.

Ortak kullanım alanlarında maske takmanın zorunluğu olduğu sahilde, vatandaşın talebine göre oluşturulacak ikili, üçlü veya beşli şezlonglar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Plajda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sigara içmek kısıtlandı. Şezlong kiralamak yerine isteyen, tahtalar çakılarak, halatlar yardımıyla oluşturulan bölümlere kendi havlusunu sererek, şemsiyesini açarak, buralarda güneşlenebilecek.

KUMSALDA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜNEMEYECEK

Tuvaletlere sensörlü kapıların, fotoselli muslukların ve temassız sabunlukların takıldığı, çoklu yerine tekli duş ünitelerinin monte edildiği plajda, denizde yüzmek için de tedbirler alındı.

Vatandaşın sağlığı için her türlü tedbirin alındığı sahilde, kumsalda çıplak ayakla yürümek yasaklandı. Tatilciler, denize girene kadar terliklerini ayaklarından çıkaramayacak.

Ziyaretçiler sadece sahili kullanırken değil, denizde yüzerken de aralarında 1,5-2 metre mesafe koyacak. Mesafeyi ihlal edenler, kulelerdeki cankurtaranlar tarafından uyarılacak.

Sahilin yanında yer alan oturma alanları da yeniden düzenlendi. Çimlerin bulunduğu noktalara saksılardaki çiçeklerle kalp şeklinde "sosyal mesafe" alanları oluşturuldu. Vatandaşlar, bu alanlarda dinlenebilecek.

KIYIDA SINIRLAR OLUŞTURULACAK

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy, AA muhabirine, kontrollü normalleşme sürecinde insanların sağlığının korunması için sahilde pilot çalışma yapıldığını söyledi.

Bu yıl için yavaş turizmi öneren Atasoy, kıyılardaki yoğunluğa karşı herkesin gelişi güzel oturmaması için sınırların oluşturulacağını dile getirdi.

Söz konusu sınırlar içerisinde ziyaretçilerin kalmasının sağlıkları için önemli olacağına işaret eden Atasoy, deniz için de çalışma yaptıklarını, teknolojik imkanlardan faydalanmak istediklerini aktardı.

Atasoy, deniz alanında yüzme alanları sınırları içerisinde iki veya üçer metrelik mesafeyi korumak gerektiğini belirterek, "Cankurtaranlarımız, suyun içinde sosyal mesafenin nasıl korunması gerektiğine dair özel eğitim alacak. Mesafeyi ihlal edenler anons sistemiyle düdükle ve birtakım ilave önlemlerle uyarılacak. Denizin içinde iki metre kuralı olacak." dedi.

"YÜZERKEN DE SOSYAL MESAFE KORUNMALI"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da denizin çok güvenli olduğunu söyledi.

Salgına karşı her mevsim tedbirli olmak gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Denizde de 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Hastalıklı bireyin hapşırması sonucu denizde de bulaşabilir. Denizde bulaşmanın yüzde 90'dan fazlası hastalıklı bireyin hapşırığıyla, tükürüğüyle oluyor. Dolayısıyla sudan geçmesi düşük bir ihtimal, onun için yüzerken de sosyal mesafe korunmalı." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER