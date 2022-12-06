'Gazi Meclis' tartışması... Kılıçdaroğlu'na tepki

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06 Aralık 2022 Salı 11:28:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 11:28:00

'Gazi Meclis' tartışması... TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Büyük bir saygısızlık

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'ye yönelik, "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" açıklamasına tepki gösterdi. Şentop, "Kim yaparsa yapsın, büyük bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunun "Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı" sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" ifadesine itirazına ilişkin değerlendirmesi sorulan Şentop, şöyle konuştu:

"Meclisimizin, 'Gazi Meclis' unvanı sadece TBMM'ye ait bir unvan. Dünyada hiçbir parlamentoya nasip olmayan bir unvandır. Önce TBMM, milli mücadeleyi yöneten bir Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Esasen birçok ülkede devlet, kurumlarıyla mevcut, parlamentolar sonradan oluşturulmuştur. Bizde ise Meclisimiz, devleti yeniden bütün kurumları ile inşa eden bir Meclis'tir. Meclisimizin gazilik unvanını tesadüfen veya tarihin sadece belli bir döneminde elde etmiş olmadığını, 15 Temmuz gecesi burada kahramanca bir direnişle de bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu açıdan Meclisimizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın. Ayrıca TBMM'ye hürmeti olmayanların, millete herhangi bir vaadi de olamaz. Parlamento, bu parlamentodur. Seçimden önce de aynı seçimden sonra da aynı parlamento. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız, niye siyaset yapıyorsunuz, niye bu parlamentonun içinde bulunuyorsunuz?"

Meclis Başkanı Şentop, milletvekillerinin birçok sorumluluğu bulunduğunu ancak birinci meselenin TBMM'ye saygı göstermek olduğunu vurguladı. Şentop, Meclis'e ve gazilik unvanına karşı bir saygısızlığı, hiç kimsenin mazur görmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

"HAKARET, FİKİR HÜRRİYETİ DEĞİLDİR"

Şentop, bütçe görüşmelerinin, özel bir görüşme takvimi içinde yapıldığını belirterek, herkesin takvimin işleyişini de dikkate alarak, bu sorumluluk içinde hareket etmesini istedi.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in kişisel bir mekan olmadığının altını çizerek, milleti temsil sorumluluğu içinde hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Parlamentoların konuşma mekanları olduğunu dile getiren Şentop, "Hakaret, fikir hürriyeti değildir. Gürültü yapmak, bir fikir açıklamak değildir. Parlamentonun çalışmalarını, konuşanların fikirlerini açıklamasını saygıyla takip etmek lazım. Farklı görüşü olanların da sözlerini söyleyebilecekleri imkanlar iç tüzüğümüzde de vardır." ifadelerini kullandı.

Fikre fikirle cevap verileceğine işaret eden Şentop, sıra kapaklarına vurarak, slogan atarak, parlamentoda değil de sanki ilkokulda öğrencilerin koro faaliyetinde gibi kürsüdeki hatipleri konuşturmamaya çalışmanın, yanlış işler olduğunu, TBMM'ye yakışmadığını belirtti.

Şentop, milletin takdirinden hiçbir şeyin kaçmayacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : mustafa şentop kemal kılıçdaroğlu gazi meclis
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