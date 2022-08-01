Tahıl gemisi anlık takip ediliyor

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01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:32:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:35:00

Tahıl gemisi koordinasyon merkezinden anlık takip ediliyor

Kaynak: TRT Haber

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MSB, Odessa Limanı'ndan ayrılan geminin seyrine devam ettiğini duyurdu. Geminin seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.

Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor.

Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.

Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor ve denetimine ilişkin detaylı hususlar da Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı sevkiyatın anlık takibinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : msb milli savunma bakanlığı Rusya Ukrayna
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