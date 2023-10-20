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20 Ekim 2023 Cuma 07:22:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 07:22:00

Şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı...

Kaynak: AA

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İstanbul Bahçelievler'de şüphelileri yakalamaya çalışan polis aracı kaza yaptı. 2 polis memuru yaralandı.

Bahçelievler'de polis ekiplerinin durmasını istediği, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kullandığı 34 GKT 726 plakalı otomobili yakalamak için takibe başlayan polis aracı Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi'nde kaza yaptı.

Polis ekibinin başka bir araca çarptığı kazada 2 polis memuru hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Emniyet, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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