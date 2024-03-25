VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz"
Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi
"Mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye'dir"
28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü kadınlar için haddini aşan sözler: Öcü öcü dolaşmasınlar
Yavaş'ın adrese teslim ihaleleri deşifre oldu
"İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz"
25 Mart 2024 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 14:15:00

Soner Çetin, CHP'den istifa sürecini anlattı! Zehir zemberek sözler: Genel Başkan pusu kurdu

Kaynak: Star.com.tr

ABONE OL

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday olan Çukurova Belediye başkanı Soner Çetin, katıldığı canlı yayında süreci anlattı. Çetin, "CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı. bizlere resmen pusu kurdular. Kurultay ve sonrasında genel başkan şeref namus sözü veriyorum ki ön seçim yapacağım dedi. Söz verdikten sonra ön seçim yapmamak nedir? Kurdukları pusuya kendileri düştüler." ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday olan Çukurova Belediye başkanı Soner Çetin, istifa sürecine ilişkin CNN Türk yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çetin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun yanında durduk, bugün tasfiye edilen birçok isim gibi. Bu olumsuz bir puan olarak hanemize yazıldı. Ben hayatımda kimseyi yarı yolda bırakmadım dedim arkadaşlarıma. 'Bunun cezası mı olmalı ödülü mü olmalı, ben olsam kendim gibi kişilere güvenirim' dedim.

İNTİKAM ALIR GİBİ HAREKET EDİLDİ

Şu anki yönetim kadrosu bize düşman gibi davrandı, intikam alır gibi hareket edildi. Önceden çağırıp "sizi kadromuzda düşünmüyoruz. Siz Kemal Beyin arkasında durdunuz. Kendimize yakın isimleri başkan adayı yapacağız" deselerdi hayhay derdik. CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı. Bizlere resmen pusu kurdular. Kurultay ve sonrasında genel başkan "şeref namus sözü veriyorum ki ön seçim yapacağım" dedi. Söz verdikten sonra ön seçim yapmamak nedir? Sonra dedi ki "başarılı olan başkanlarla aynen devam edeceğiz" dedi.

SEÇİLME HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALACAKLARDI

Ön seçim yapacağız sözüne güvenerek başvurdum, değilse başvurmazdım belki. Bakınız, başarılı başkanlarla devam edeceğiz dedikleri için tamam dedik. 10 yılda 13 defa en başarılı belediye başkanı seçildim. Sonuçtan emindik. Araştırma da yaptılar, bir genel başkan yardımcısı iyi niyetle gönderdi, açıklanacaksın dedi. Yüzde 68 çıktım bu sonuçta. Ondan sonra her hafta ertelendi. Aralık geldi açıklama yok, Ocak geldi, Şubat geldi açıklama yok. Bunlar bize pusu kurdular, son dakikada başkasını belirleyip saf dışı bırakacaklar dedim. Bizim seçilme hakkımızı elimizden alacaklardı.

Benim adaylığımdan sonra itiraz ettiler, o da reddedildi. Kurdukları pusuya kendileri düştüler.

Etiketler : chp soner çetin istifa özgür özel
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX