Şırnak'ta askeri araç devrildi
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.
Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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