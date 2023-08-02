VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Şekerde 2023-2024 dönemi kotaları belirlendi
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Eşini katledip yol kenarına attı
İngiltere'den KKTC'ye destek! Kabul edilememesi için hiçbir neden yok
Trump'a soğuk duş! 4 yeni suçlama
02 Ağustos 2023 Çarşamba 09:20:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 09:20:00

Şekerde 2023-2024 dönemi kotaları belirlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye şeker sektöründe 2023-2024 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken, A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2023-2024 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile NBŞ'de kota miktarları da Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Etiketler : şeker kota resmi gazete
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX