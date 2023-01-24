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"Seçim çağrısının iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılmamalı"
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24 Ocak 2023 Salı 00:59:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 00:59:00

"Seçim çağrısının iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılmamalı"

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin yenilenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı çağrıyı değerlendirdi. Uçum, "İki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılırsa TBMM'deki muhalif gruplar büyük yanılgı yaşarlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Başkan Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesine ilişkin çağrısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesine saygısı gereği olduğunu belirtti.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yürütmenin bu çağrısını değerlendirirse Anayasal rolüne uygun olarak Yürütmeyi yönlendirme gücünü bir kez daha gösterir. Aksi halde Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte seçim kararını alır" ifadelerini kullandı.

Uçum, Cumhurbaşkanının Meclis'e yaptığı çağrının iki dönem tartışmasına çekilmemesi gerektiğine de dikkat çekti, "İki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılırsa TBMM'deki muhalif gruplar büyük yanılgı yaşarlar. Halka hesap verirken çifte dikiş sınıfta kalırlar" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Türkiye meclis
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