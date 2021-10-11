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11 Ekim 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 10:30:00

Savunma Sanayii'nde casusluk davası... Proje listesi telefondan çıktı!

Kaynak: Sabah

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Savunma Sanayii'nden sızdırılan bilgiler arasından casus Emre Özlük'ün cep telefonunda yapılan incelemede bir kuruma ait bilgisayar ekranından çekilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait proje listeleri olduğu ortaya çıktı.

Savunma Sanayii'nden sızdırılan bilgiler arasından casus Emre Özlük'ün telefonundan ele geçirilen bilgilerde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uçak Daire Başkanlığı proje listesi ele geçirildi. Özlük'ün C.E. isimli şahısla patronu Mustafa Sırrı Akın aracılığıyla iletişime geçtiği, C.E.'nin bilgisayar ekranından çektiği liste fotoğrafını gönderdiği tespit edildi.

PARKTA BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Sabah'ta yer alan habere göre casus Emre Özlük'ün rehberinde C.E. isimli şahısla patronu olan Mustafa Sırrı Akın aracılığıyla irtibat kurduğu tespit edilirken, cep telefonunda bilgisayar ekranının fotoğrafı incelendiğinde ise, bilgisayar ekranında görünen tablonun Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı-Uçak Daire Başkanlığı proje listesinin yer aldığı bir kurum bilgisayarı ekranı olduğu görüldüğü kaydedildi.

Özlük ve C.E.'nin muhtelif tarihlerde ve hep aynı yerde bir parkta buluştukları tespit edildi. Buluşmanın öncesi ve sonrasında Mustafa Sırrı Akın ile görüşmelerin yapıldığı ve Emre Özlük ile yani dolaylı olarak AKTEM'in Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan elde ettikleri proje başlıklarını bu şekilde temin ettikleri ve 'Aylin' isimli bir kişiye flash bellek teslim edildiği belirlendi.

İSTİHBARAT AMAÇLI KULLANABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın konuya ilişkin gönderdiği raporda, C.E ile Emre Özlük arasında geçen yazışmalarda yer alan Savunma Sanayii Başkanlığı'nın uçak projelerinin listesine ait görüntülerin C.E'nin görevi nedeniyle açıklamaması gereken bilgilerden olduğu aktarıldı.

Raporda, bazı proje ve firmalara ilişkin bilgilerin (bütçe, teknik bilgiler, rakip firmalar, tedarik miktarı, iç yazışmalar, toplantı notları vb.) bilmesi gereken prensibi dışında üçüncü kişilerde bulunması; ihale ve proje sürecinin sağlıklı yürütülmesine ve rekabetin sağlanmasına engel oluşturabileceği gibi bu bilgilerin kritiklik seviyesine göre karşı istihbarat amaçlı da kullanılabileceği göz önünde bulundurulduğunda devletin güvenliğini de zafiyete uğratabileceği değerlendirilmesi yapıldı.

TAMAMI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA AİT

Özlük'ün telefonundan çıkan listenin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olduğu kaydedilirken, projenin bir bütün olarak 'Gizli' gizlilik derecesinde olduğu kaydedildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın oluşturduğu bilirkişi heyeti tarafından Özlük hakkındaki dosyaya gönderilen raporda, listenin kurum dışındaki sivillere aktarılmasının yönergelerine aykırı olduğu kaydedilerek, "Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Daire Başkanlığı proje listesi içerisinde yer alan projelerin tamamının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait projeler olduğu belirlendi.

Bahse konu projelerin, TSK Stratejik Hedef Planında yer alan proje isimlerini içeren liste olduğu, listenin kurum dışındaki sivil şahsiyetlere aktarılmasının yönergelerimize aykırı olduğu, ayrıca TSK'nın geleceğini şekillendirecek önemli bilgilerin kurum içinde dahi, bilmesi gereken prensibine göre paylaşıldığı bu kapsamda listenin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın önümüzdeki yıllarda geliştirmeyi düşündüğü ve halihazırda üzerinde çalışılan projeleri içerdiğinden üçüncü şahıslara aktarılmasının sakıncalı olduğu, görüntüde yer alan T-38 Avionik Modernizasyonu Projesinin bir bütün olarak 'GİZLİ' gizlilik derecesinde olduğu bildirilmiştir" denildi.

Etiketler : TSK Stratejik Hedef Planı Savunma Sanayi Başkanlığı Emre Özlük
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