Savaş suçunun kanıtı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'de sivil bölgelerde beyaz fosfor bombası kullandığını belgeledi. Kanıtlar arasında, Anadolu Ajansı'nın foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da bulunuyor.

İsrail-Hamas çatışmasının 10. gününde Gazze'de silahlar susmuyor. İsrail, Gazze'yi art arda bombalarken adeta bir savaş suçu işleniyor. İsrail saldırılarında 724'ü çocuk, 458'i kadın olmak üzere 2 bin 670 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 600 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun yaptığı saldırılarda yasaklı bombalar da kullandı.

TOP MERMİLERİ KULLANDI

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen kanıtları açıkladı. Örgütün Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın doğruladığı video ve fotoğraflar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteriyor.

AA EKİBİ KAYDETMİŞTİ

Toplanan kanıtlar arasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'un 9 Ekim'de çektiği ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermilerinin fotoğrafı da yer alıyor. AA görsellerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında beyaz fosforun havadaki patlama anlarına yönelik 10 ve 11 Ekim'de görüntüler paylaşılmıştı.

NEFESSİZ BIRAKIYOR

Uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan beyaz fosforun dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaralara ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açabiliyor. Ciltte ikinci ve üçüncü derece süregelen yanıklara neden olabilen beyaz fosfor, oksijenle temas ettiği anda kolayca alev alıyor, bomba olarak kullanıldığında da patlayıcı etkisinin yanı sıra yangınlara yol açıyor.

DAHA ÖNCE DE KULLANMIŞTI

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze'de savaş kuralları ihlallerinin cezasız kalmasına dair 2010'da yayımladığı raporda, İsrail'in, Aralık 2008-Ocak 2009 arasında Gazze Şeridi'nde düzenlediği "Dökme Kurşun Operasyonu"nda da beyaz fosfor içeren mühimmat kullandığını belirtmişti.

SOYKIRIMCILARA DESTEK KUYRUĞU

Demokrasi ve özgürlük nutukları atan Batılı siyasetçiler, Gazze'de katliam yapan İsrail'e dayanışma göstermek amacıyla peş peşe ziyaretler gerçekleştiriyor.

Gazze'yi 3 koldan kuşatan ve soykırım yapan İsrail'e destek de Batı'dan geldi. ABD ve İngiltere, İsrail'e destek için donanma yolladı. Gazzelilerin elektrik ve suyunun kesilmesi gibi savaş suçları da "İsrail'in kendini savunma hakkı" olarak gören Batılı siyasetçiler, Tel-Aviv'e destek ziyaretleri için sıraya girdi. ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerden oluşan heyet dün İsrail'e gitti. Chuck Schumer, Mitt Romney, Bill Cassidy, Mark Kelly ve Jackie Rosen'den oluşan heyet, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Senatörler görüşmede Amerika'nın İsrail'e desteğini vurguladı.

YAHUDİ OLARAK GELDİM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby'de İsrail'e gitmişti. İsrail'e destek için gelen siyasiler arasında İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolly ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yer almıştı. Baerbock "Bugünlerde hepimiz İsrailliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'LİLERE DENİZ YOLUYLA TAHLİYE

İsrail'deki ABD vatandaşları ve onların birinci derece akrabalarının tahliyesine bugün başlanacağı belirtildi. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruda, İsrail'deki ABD vatandaşları ve onların birinci derece akrabalarının deniz yoluyla Güney Kıbrıs'a götürüleceği belirtildi.

ELLER TETİKTE

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması ve kara operasyonuna başlamaması çağrısı yaptı. El Jazeera'ye konuşan Abdullahiyan, "Savaş suçu işlenmeye devam edilirse yarın çok geç olabilir. Diplomatik çabaların savaşın büyümesini engelleyeceğini umut ediyorum aksi takdirde ne olacağını hiç kimse öngöremez. İran olarak biz artık daha fazla seyirci kalamayız" dedi. İsrail'in saldırılarını durdurmaması halinde cephenin genişleyeceğini ileri süren İranlı Bakan, "Kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur. Siyonist rejimin savaş suçları devam ederse sıfır saat ilanı direniş hareketinin elindedir. Direniş güçlerinin elleri tetikte" diye konuştu.

FİDAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İsrail-Filistin çatışmasının diplomatik yolla durdurulması için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, dün akşam ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların ele alındığı açıklandı.

ENKAZ ALTINDA EN AZ BİN KİŞİ VAR

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığını ifade eden Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, enkaz altında en az bin kişinin bulunduğunu söyledi. Enkaz altında hâlâ hayatta olanların veya cenazelerin çıkarılması için acil uluslararası yardım çağrısı yapan Muğayyar, Filistin'e çifte standart uygulanmamasını istedi.

47'DEN FAZLA AİLE YOK OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda tüm üyelerini öldürerek onlarca aileyi katletti. Filistin resmi ajansı WAFA, 500'den fazla kişinin öldürülmesiyle 47'den fazla ailenin nüfus kayıtlarından silindiği aktarıldı.

KARA HAREKATINA 'HAVA ENGELİ'

İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması bekleniyor. New York Times'a konuşan İsrailli üst düzey 3 yetkili, "kara harekatının" bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini söyledi. Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.

BOŞALTIN DEDİĞİ HASTANEYİ VURDU

İsrail, Gazze'de hastanelerin de boşaltılmasını istedi. Sağlık çalışanları talebi reddedip Filistin halkına hizmet etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. İsrail ordusu da dün boşaltılmasını istediği El Ahli Hastanesi'ni vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de halkın yüzde 70'inin sağlık hizmeti alamadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan çağrıda ayrıca acil kan ihtiyacı olduğu belirtilerek, hastaneler ve Kan Bankası Derneği şubelerine kan bağışında bulunmaları istendi.