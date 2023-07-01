Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu
Kaynak: AA
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.
Denizli'den ailesiyle Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelen İlayda Nur Kılıç, kardeşiyle girişin yasak olduğu yerden göle girdi.
Kıyıdan uzaklaşan Kılıç, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla göl kenarına 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir süre gölde botla aranan Kılıç, bulunamayınca bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Dalgıç polisler tarafından bulunan çocuk, sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kılıç, hastanede yaşamını yitirdi.
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