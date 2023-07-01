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01 Temmuz 2023 Cumartesi 22:25:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 22:25:00

Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Kaynak: AA

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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Denizli'den ailesiyle Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelen İlayda Nur Kılıç, kardeşiyle girişin yasak olduğu yerden göle girdi.

Kıyıdan uzaklaşan Kılıç, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla göl kenarına 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre gölde botla aranan Kılıç, bulunamayınca bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Dalgıç polisler tarafından bulunan çocuk, sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıç, hastanede yaşamını yitirdi.

Etiketler : Salda Gölü Yeşilova Burdur Boğulma vakası İlayda Nur Kılıç Salda Gölü boğulma
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