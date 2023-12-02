Sahil Güvenlik, Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmeni yakaladı
Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyrukluların olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle bölgeye ulaşarak 48 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya çıkardı.
Yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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