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Sahil Güvenlik, Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmeni yakaladı
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02 Aralık 2023 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 07:45:00

Sahil Güvenlik, Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmeni yakaladı

Kaynak: AA

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyrukluların olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle bölgeye ulaşarak 48 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya çıkardı.

Yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : sahil güvenlik düzensiz göçmen balıkesir
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