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09 Nisan 2024 Salı 15:53:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 15:53:00

PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı.

Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : suriye sınır terörist
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