PKK'ya ağır darbe! Sözde üst düzey terörist teslim oldu

PKK'da çözülme devam ediyor: Sözde üst düzey terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Pençe-Kilit operasyonu çerçevesinde Zap, Avaşin, Basyan ve Metina bölgesinde PKK'lılara askeri, siyasi ile ideolojik eğitim veren sözde üst düzey PKK'lı terörist Çavreş kod adlı M.K., ikna çalışması sonucu teslim olup Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Pençe-Kilit Harekatı'yla Zap, Avaşin, Basyan ve Metina bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır bir darbe indirirken, operasyonlarda PKK'da da çözülmeler sürüyor.

2006 yılında Iğdır'dan terör örgütü PKK'ya katılan ve PKK'nın askeri ve ideolojik eğitiminden sorumlu Çavreş kod adlı M.K., Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçleri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi.