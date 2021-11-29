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29 Kasım 2021 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 14:24:00

Pegasus, Fas uçuşlarını durdurdu

Kaynak: AA

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Pegasus, Fas uçuşlarını 13 Aralık'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Pegasus Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Fas'a yönelik seferlerini 13 Aralık'a kadar durdurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fas uçuşlarıyla ilgili duyuru. Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda, 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir." bilgilerine yer verildi.

Etiketler : Pegasus Hava Yolları Kovid-19 tedbirleri FAS
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