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27 Aralık 2021 Pazartesi 19:10:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 19:10:00

'Omicron' varyantı aşıya ilgiyi artırdı

Kaynak: TRT Haber

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Omicron varyantının Türkiye'de yayılmaya başlaması üzerine hatırlatma dozuna ilgi arttı. Son aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes aşı merkezlerinin yolunu tutuyor.

Hatırlatma dozunda bekleme süresinin 3 aya indirilmesi sonrası aşı merkezlerinin yoğun mesaisi sürüyor.

Omicron kaynaklı vakalardaki artış, hatırlatma doz aşıya ilgiyi canlı tutuyor. Sırası gelenler, sağlık kuruluşlarının yolunu tutuyor, istedikleri aşı türüyle hatırlatma dozlarını oluyor.

"HATIRLATMA DOZ AŞININ OLUNMASI GEREKİYOR"

Hatırlatma doz aşısını olan bir vatandaş, "Hatırlatma doz aşının olunması gerekiyor, ben öyle düşünüyorum. Sonuçta bu hastalığın tek çözüm yolu aşı" dedi.

RANDEVUSUZ GELENLER GERİ ÇEVRİLMİYOR

Yoğunluğa rağmen aşı merkezlerinde randevusuz gelenler de geri çevrilmiyor.

Diğer varyantlara göre daha hızlı bulaşan Omicron'a karşı en etkili yöntem aşı.

Uzmanlara göre, salgın ancak etkili aşılama ile kontrol altına alınabilir.

Bu nedenle de hatırlatma dozunun ihmal edilmemesi gerekiyor.

"OMİCRON RİSKİNE KARŞI AŞI YAPTIRILMALI"

Hatırlatma dozunun önemini vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Ülkemizde yüzdesi günden güne artan bir süreç izliyor Omicron varyantı. Aşılar yüzde yüz koruyucu değil ama siz aşı yaptırmakla hem hücresel hem homoral bağışıklığı katkılı bir şekilde almış oluyorsunuz. 3 ay ve daha uzun süre geçmiş ise iki dozunuzun üstünden kesinlikle vakit kaybetmeden Omicron varyantının riski ile karşı karşıya kalmama adına aşı yaptırmanız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Etiketler : omicron türkiye veryant koronavirüs vaka sayısı
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