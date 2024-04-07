Norveç polisi camilere yönelik tehditlerin artması sonucu silahlandı
Kaynak: AA
Norveç'in başkenti Oslo'da camilere yönelik tehditlerin artmasının ardından polis memurlarının silahlandırıldığı duyuruldu.
Oslo Emniyet Müdürü Oyvind Hammervold, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya üzerinden Oslo'daki Müslüman topluluklara yönelik tehditler yapıldığına dair ihbar aldıklarını belirten Hammervold, "Tehdidi yapanları ortaya çıkarmak için Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST) ile çalışıyoruz. Bir sonraki emre kadar polis silah taşımaya ve camilere yönelik nöbet tutmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Norveç'te polis ciddi tehditler olmadığı sürece silahsız görev yapıyor.
- YSK'dan Siverek ve Halfeti kararı
- Sözde tarafsız! Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü amigoluk yaptı
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için personel alım sonuçları açıklandı
- Norveç polisi camilere yönelik tehditlerin artması sonucu silahlandı
- Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
- Bayraktar KALKAN DİHA'nın ayak sesleri! İstihbaratta kilit rol oynayacak