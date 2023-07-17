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17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:21:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:21:00

Nevşehir'de devrilen minibüsteki 24 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

H.Ç'nin kullandığı 73 M 1006 plakalı minibüs, Niğde-Ankara otoyolu Yazıhüyük kavşağı yakınlarında bariyere çarparak yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ve araçta bulunan 23 kişi, ambulanslarla Niğde ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin Şırnak'tan Düzce'ye gitmek üzere yola çıkan tarım işçileri olduğu öğrenildi.

Etiketler : Niğde-Ankara otoyolu Yazıhüyük kavşağı Niğde ve Nevşehir'
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