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08 Nisan 2024 Pazartesi 14:22:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 14:22:00

Muhittin Şimşek: Gazzeliler şunu iyi biliyorlar ki Türkiye her zaman onların yanındadır

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Ahmet Yesevi Üniv. Mütevelli Heyeti Bşk. Prof. Dr. Muhittin Şimşek, "Gazzeliler şunu iyi biliyorlar ki Türkiye her zaman onların yanındadır. Dün Saraybosna'nın yanında olduğu gibi bugün de onların yanında." dedi.

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Ahmet Yesevi Üniv. Mütevelli Heyeti Bşk. Prof. Dr. Muhittin Şimşek açıklamalarda bulunarak, ''Gazzeliler şunu iyi biliyorlar ki Türkiye her zaman onların yanındadır. Dün Saraybosna'nın yanında olduğu gibi bugün de onların yanında.'' ifadelerine yer verdi.

Ahmet Yesevi Üniv. Mütevelli Heyeti Bşk. Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Gazzeliler şunu iyi biliyorlar ki Türkiye her zaman onların yanındadır. Dün Saraybosna'nın yanında olduğu gibi bugün de onların yanında"

''Gazzelliler şunu iyi biliyorlar ki; Türkiye onların her zaman yanındadır. Dün Saraybosna'nın yanında olduğu gibi, bugün de Allah'ın izniyle onların yanındadır. Norveç'te bir kış boyunca mecliste tartışılan konu 'Kurt miktarını nasıl artarız?'dı. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Demek ki hala 1096 yılında kurulmuş olan Kutsal İttifak devam ediyor. O Kutsal İttifak neydi? Haçlıların Müslümanlara karşı seferlerini başlatmışlardı. Dolayısıyla bizim insan olarak sıkıntı yaşamamamız mümkün değil. Herkesin ciğerinde bu kan akıyor. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır.''

"Dün Abdülhamid Han'a yapılan, ona "Kızıl Sultan" diyenler bugün Tayyip Erdoğan'a bunu yapmak istiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil"

''Ben siyasetçi değilim ama bu ülkede yaşayan, bu ülkenin derdiyle dertlenen biriyim. Gezi olayları da çok masumane başladı. Çiçek, böcek, ağaç, toprak korumalarına kim ne diyebilirdi? Ama sonrasında ne geldiğini gördünüz. Dün Abdülhamit Han'a yapılan bugün Tayyip Erdoğan'a yapılmak isteniyor. Abdülhamit Han'a Ona Kızıl Sultan diyenler bugün Tayyip Erdoğan'a bunu yapmak istiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil.Onun için benim elimde kimler var? Yavrularım, gençler var. Onlara kendi alanımla ilgili en iyisini vermekle yükümlüyüm. İyi yetişmiş bir tane adama ihtiyacımız var.''

Etiketler : 24 tv arafta sorular esra elönü muhittin şimşek gazzeli türkiye
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