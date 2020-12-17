Muharrem İnce'den CHP'deki taciz olaylarına tepki

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Youtube'da Adem Metan'ın sorularını yanıtladı. İnce, CHP'deki taciz olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP her gün ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldu. Utanıyorum bunlardan. Bize bunlar yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

"NE YAZIK Kİ BUNU YAPMADILAR"

Taciz olaylarıyla ilgili CHP yönetiminin sessiz kalmasına tepki gösteren İnce, şunları söyledi:

"CHP yönetiminden de tık çıkmıyor. Zamana yayacaklar, çürütecekler olayı. Zamana yayıp olayı çürütürken partiyi çürüttüklerinin farkında değiller. Üzüntüm bundandır. Bu tür olaylara anında neşter atmak lazım. Bunların üstü kapatılarak konu giderilemez. Sonuna kadar gidilmelidir, yönetimin yapması gereken budur. Ne yazık ki bunu yapmadılar."

"ATATÜRK DEMESİNİ ÖĞRETİRDİM"

İnce, Metan'ın "CHP Genel Başkanı olsaydınız Canan Kaftancıoğlu halen İstanbul İl Başkanı olarak kalır mıydı" sorusuna ise "Atatürk demesini öğretirdim herhalde" dedi. İnce yayında, gündeme ilişkin diğer soruları da cevaplandırdı.