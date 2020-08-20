MSB'den Oruç Reis paylaşımı: Koruma görevine kararlılıkla devam ediyoruz
Kaynak: AA
MSB'den Oruç Reis ile ilgili sosyal medya üzerinden; "Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis sondaj gemisine refakat etmeye devam ediyor." paylaşımı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetlerin, Doğu Akdeniz’de Oruçreis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Doğu Akdeniz’de Oruçreis gemisi ile ona refakat ve koruma görevi yürüten fırkateyn ve korvetlerin fotoğrafları yayınlandı.
Paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/6bM8L5RCnW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
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