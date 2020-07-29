MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 3 terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/e8G9Zeynt6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2020
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