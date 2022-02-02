Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntüleri paylaşıldı

MSB, Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkan "Kış Kartalı Harekâtı" dün akşam bu saatlerde böyle başladı... ���� pic.twitter.com/MSvGwKQCyg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2022
MSB'nin sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı." ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, harekata katılan uçakların hangarlardan çıkışı ve havalanışı yer aldı.
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