Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntüleri paylaşıldı

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02 Şubat 2022 Çarşamba 22:46:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 22:47:00

MSB, Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı." ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, harekata katılan uçakların hangarlardan çıkışı ve havalanışı yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı kış kartalı harekatı terörist
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