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08 Ocak 2021 Cuma 18:16:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 18:16:00

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Etiketler : msb milli savunma bakanlığı barış pınarı pkk
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