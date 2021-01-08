08 Ocak 2021 Cuma 18:16:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 18:16:00
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
- MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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