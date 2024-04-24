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24 Nisan 2024 Çarşamba 22:09:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 22:09:00

Milyonluk zarar! Sıfır aldığı araç hasarlı çıktı

Kaynak: NTV, İHA

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Manisa'da yaşayan Fatih Vural, Muğla'dan 1 milyon 300 liraya aldığı sıfır kilometre aracından şüphelenerek memleketinde ekspertize götürdü. Yılların birikimi ile aldığı sıfır otomobilin hasarlı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşayan Vural, yetkili bayi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ikamet eden Fatih Vural (41), birikimleri ile sıfır kilometre araç almaya karar verdi.

Aradığı aracı Muğla'da bulan Vural, kendi imkanlarıyla araç bayisine gitti.

Aracını Şubat ayında teslim alan Vural, belli gün sonra arkadaşının aracında boya olduğunu söylemesi üzerine, aracını ekspertize götürdü.

Vural, öğrendikleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan ekspertizde aracın muhtelif yerlerinde lokal boyalar olduğu ve belli noktalarında oynamalar olduğu ortaya çıktı.

"ARACI DİREKLERİNE KADAR BOYAMIŞLAR"

Hayatının şokunu yaşayan Vural, "Meğerse benim sıfır diye aldığım araç, hasarlı bir araçmış. Kısacası hasarlı, toplama aracı bana sıfır diye satmışlar" dedi.

Araç sahibi Vural sözlerine şöyle devam etti:

"Şubat ayında Muğla'daki bayiden aracı sıfır olarak teslim aldım. Salihli'ye aracımı getirdikten sonra sanayi sitesindeki arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşım aracımda boya olduğunu söyledi. Ben de şüphe üzerine aracımı ekspertize götürdüm. Yapılan ekspertizde aracımın muhtelif yerlerinde lokal boyalar olduğu tespit edildi. Direklerine kadar aracımı boyamışlar. Ayrıca çamurluk kaputta aşırı derece oynamalar mevcut, sök-tak yapmışlar."

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Vidalarında aşırı derecede aşınma izleri olduğunu söyleyen Vural, "Kapılardaki pimlere çekiçle vurulmuş, ezilmiş, motor kısmında, turboya ait parçalarda spiral taşıyla kesilmiş gibi izler mevcut. Fakat aracımı alırken bunların bilgisi kesinlikle bana bildirilmedi. Ben bunları genel merkeze bildirdim. Bana aracımı almış olduğum bayiye götürmemi söylediler. Ben de aracımı bayiye geri götürdüm. Bayi inceledi, bana aracımda sök-tak parçalar olduğunu, fabrikasyon dışı boyalar tespit ettiklerini, bunu genel merkeze bildireceklerini söylediler. Bir hafta sonra beni genel merkezden arayıp, aracın orijinal olduğunu, banttan bu şekilde indirildiğini söylediler. Bunu söyleyince ben ikinci şoku yaşadım. Kesinlikle şuan kusurlarını ve hatalarını kabul etmiyorlar. Bundan sonra hukuki süreçlerimizi başlatacağız." diye konuştu.

Etiketler : manisa araba hasar sıfır araç
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