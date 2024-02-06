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06 Şubat 2024 Salı 09:32:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 09:32:00

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'a gitti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : yaşar güler metin gürak bağdat
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