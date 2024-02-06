Milli Savunma Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti." ifadesi kullanıldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/3t0HQYVvJw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2024