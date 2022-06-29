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29 Haziran 2022 Çarşamba 21:20:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 21:20:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan 10 maddelik muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dörtlü görüşme formatında bir araya geldiğini anımsatan Bahçeli, görüşmeyi müteakiben bahse konu toplantıda hazır bulunan üç ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının nezaretinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci hakkında üçlü muhtıra imzaladığını hatırlattı.

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan 10 maddelik muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderildiğini, haklı tezlerinin, meşru tekliflerinin, terörle mücadele kararlılığının tasdik ve tescil edildiğini belirtti.

Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam bir dayanışma ve iş birliği iradesi gösterilmesi hususunda görüş birliği sağlandığını vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası bir organizasyonun bünyesinde ilk defa FETÖ'nün, PYD ve YPG'nin terör örgütü olarak tanımlanması, bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'nın anılan terör örgütlerine destek sağlamayacaklarını yazılı güvenceyle taahhüt etmeleri tarihi bir karardır. Yine bu iki ülkenin milli güvenliğimize yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecek olmaları mühim ve memnuniyet verici bir gelişmedir. İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'ye karşı saldıran tüm terör örgütlerini açık ve net olarak kınamaları, PKK'yı yasaklanmış bir terör örgütü olarak teyit etmeleri, Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosunu kaldıracaklarının sözünü vermeleri, yine Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacaklarını açıklamaları, PKK'nın ve diğer tüm terör örgütlerinin, bunların uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının, ilaveten paravan örgütlerinin ve eleman devşirme faaliyetlerinin soruşturulup yasaklama tedbirini uygulamaya geçecek olmaları hem bir diplomasi zaferi hem de dirayetli bir devlet ve hükümet marifetidir. Türkiye'miz Madrid'de istediğini almıştır."

Bahçeli, hiç kimsenin bu saygı duyulup takdir edilmesi gereken çarpıcı tabloyu karalamaya, fiyasko iftirasıyla izaha teşebbüs ve tevessül etmemesi gerektiğini aktardı.

"Zillet ittifakının ve bu ittifaka sözcülük yapan odakların derin bir hayal kırıklığı eşliğinde, terörizmin ve terör örgütlerinin arkasına geçip Türkiye'yi taşlamaları, gerçekleri çarpıtma densizlikleri utanç verici bir durum, ayıplı bir tutumdur." ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarının önünde en azından Türkiye'nin ortaya koyduğu sağlam ve tutarlı duruş açısından bir engel kalmamıştır. Bundan sonra her NATO üyesi ülke ahlak ve samimiyet testinden geçecek, söz ve vaatlerine müzahir hareket edip etmedikleri yakından takip edilecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımızı ve tüm diplomatlarımızı gönülden kutluyor, her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Etiketler : isveç finlandiya türkiye nato
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