Meteoroloji o iki ili uyardı: Şiddetli sağanak gelebilir
Kaynak: AA
Şırnak geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verileri ışığında, Şırnak il geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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