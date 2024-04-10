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Meteoroloji o iki ili uyardı: Şiddetli sağanak gelebilir
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10 Nisan 2024 Çarşamba 18:59:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 18:59:00

Meteoroloji o iki ili uyardı: Şiddetli sağanak gelebilir

Kaynak: AA

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Şırnak geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verileri ışığında, Şırnak il geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : şırnak sağanak gök gürültülü mARDİN
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