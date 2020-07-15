Meral Akşener, 15 Temmuz törenlerine katılmayacak
İP Genel Başkan Meral Akşener'in bugün TBMM'de yapılacak olan 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını duyurdu.
FETÖ'nün 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde, yaşananların üzerinden 4 yıl geçti
Bu yıl da Meclis'te 15 Temmuz şehitleri adına anma töreni düzenlenecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısı öncesi TBMM’de düzenlenecek anmaya katılmayacağını duyurmuştu.
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