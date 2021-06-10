Mehmetçiğin ana hedefi belli oldu! Terör örgütü PKK'nın sonu geliyor

Terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın sözde elebaşlarını terör yuvalarında etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve MİT örgütü mental olarak çökertti. TSK'nın nisan ayında başlattığı Metina operasyonu Avaşin, Basyan, Zap ve Gara'ya sıçrayacak.

Sabah'ın haberine göre son iki yılda Irak'ın kuzeyinde yoğunlaşan operasyonlarla Metina, Avaşin-Basyan, Kandil, Zap ve Gara'daki terörist inlerini başlarına yıkılıyor. Örgütün bu bölgelerde etkisinin büyük oranda kırılmasının ardından, 'ana hedef' olarak nitelendirilen Kandil, Sincar ve Mahmur da terörden temizlenecek.

Güvenlik uzmanlarına göre Nisan ayında başlayan Metina operasyonu sezonun başlangıç operasyonuydu, orada başlayan operasyon Avaşin, Basyan, Zap ve Gara'ya sıçrayacak.

Ara hedeflerin temizlenmesinin akabinde Mehmetçiğin hedefi Kandil ve Sincar ve Mahmur olacak.Uzmanlara göre, kış aylarına girilmeden, terör unsurlarının bölgeden tamamen temizlenmesi hedefleniyor.

KAÇACAK DELİK BIRAKILMIYOR

'Girilemez' denilen yerlere giren, 'yapılamaz' sanılan operasyonları başarıyla gerçekleştiren Türk askeri, Nisan ayından bu yana Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 350'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyonlarda Mehmetçiğin en yakın destekçisi ise başta SİHA'lar olmak üzere yerli üretim savunma sanayi ürünleri oldu. Bahar başından bu yana Türkiye'ye yönelik geniş kapsamlı sızma hazırlığı yapan teröristlerin kaçış yolları SİHA'larla vuruldu.

ATAK helikopterleri ile de bölgeden kaçmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi. Karadan ve havadan sürdürülen operasyonlar ile teröristlere kaçacak delik bırakılmıyor.

TERÖRİSTLER MENTAL OLARAK ÇÖKÜŞTE

Özellikle Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonlarında elde edilen başarı Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını kanıtlarken, teröristler nerede saklanırsa saklansınlar Mehmetçiğin kendilerini bulacağını görmesinden dolayı moral-motivasyon anlamında çöktüğü kaydediliyor.