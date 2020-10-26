Şentop'tan 'Boykot' çağrısına destek

Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada Fransız lider Macron'un İslam ve Müslümanlara yönelik söylemlerine tepki göstermiş, halkımızı Fransa mallarına boykota çağırmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına gerek sosyal medyadan gerekse yurt dışından destek gelirken bir açıklama da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.



Meclis Başkanı Şentop yaptığı açıklamada "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir" ifadelerine yer verdi.