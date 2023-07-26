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26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:26:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:26:00

Mardin'de terör operasyonu! Saldırı planı yapan terörist bakın kimin evinden çıktı?

Kaynak: TRT Haber

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Mardin'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda, kanlı saldırı planı yapan terörist DBP'li Bedia Adıgüzel'in evinden çıktı.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda eski DBP İlçe Başkanı Bedia Adıgüzel'in de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgüt PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Nusaybin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıdan personel yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edilen kadın etkisiz hale getirildi.

SALDIRI PLANI DBP'Lİ İSMİN EVİNDEN ÇIKTI

TRT Haber'de yer alan habere göre, Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı Bedia Adıgüzel'e ait olduğu tespit edildi.

İkamette yapılan aramada 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Etiketler : Mardin Demokratik Bölgeler Partisi Bedia Adıgüzel
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