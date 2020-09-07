Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: IHA
Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Başında kanaması olan yaralı şahıs çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından ekip aracı ile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre; Darende ilçe merkezi Somuncu Baba Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Volvo marka M.T. yönetimindeki 34 LZ 1008 plakalı otomobil ile B.G. (26) idaresindeki 15 NR 481 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başında kanaması olan yaralı şahıs çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından ekip aracı ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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