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'LUMTAS-GM' tam isabet: Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'nde kritik adım
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22 Kasım 2023 Çarşamba 23:19:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 23:19:00

'LUMTAS-GM' tam isabet: Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'nde kritik adım

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Roketsan, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Roketsan tarafından geliştirilen Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurdu.

ROKETSAN, teste ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemimiz (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı.

Etiketler : Roketsan LUMTAS-GM test başarı
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