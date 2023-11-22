'LUMTAS-GM' tam isabet: Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'nde kritik adım
Roketsan, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Roketsan tarafından geliştirilen Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurdu.
ROKETSAN, teste ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemimiz (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı.
Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemimiz (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı. ��#YarınİçinYüksel#Roketsan �� pic.twitter.com/CrKCEgcU2x— Roketsan (@roketsan) November 22, 2023
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