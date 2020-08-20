Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.