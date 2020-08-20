Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
MSB: Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
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