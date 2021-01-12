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12 Ocak 2021 Salı 15:33:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 15:33:00

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözlere skandal savunma: "Seçim, kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz"

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Başkan Erdoğan hakkında “sözde cumhurbaşkanı” ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, o sözlerini savunduğu yeni konuşmasında millet iradesini ve sandığın meşruiyetini sorgulayarak yeni bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu, "Seçim, kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Bu gerçeğin bilinmesi lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben kullandığı “sözde cumhurbaşkanı” ifadesini savunmayı sürdürdü. Yeni bir skandala imza atan Kılıçdaroğlu, bu kez ise millet iradesinin ve sandığın meşruiyetini sorguladı.

Parti meclisinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 26 milyondan fazla vatandaştan aldığı yüzde 52,6’lık oyla seçilen Başkan Erdoğan için, “Seçim, kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Bu gerçeğin bilinmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında millî iradeye duyduğu saygıdan bahseden Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi Türkiye’ye biz getirdik.” dedi.

"MAALESEF BİZE EN ÇİRKEFİ DÜŞTÜ"

Kılıçdaroğlu, daha da ileriye giderek, hükümetin üretime dair hiçbir çalışmasının olmadığını öne süren şu ifadeleri kaydetti:

"Bana çık de ki 'Şu fabrikayı kurdum', 'Bitlis'te şu fabrikayı kurdum, Van'da şu fabrikayı kurdum, Kars'ta şu fabrikayı kurdum, Kırşehir'de veya Çankırı'da şu fabrikayı kurdum; şu kadar işçi çalışıyor.' Tek fabrika bile kurmadın, tek bir fabrika."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Her iktidarın bir muhalefeti olması gerektiğini dile getiren Ünal, "Maalesef bize en çirkefi düştü. Kulağı var duymaz, gözü var görmez, dili var hakikatı söylemez." ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu skandal mahir ünal ak parti
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